BREAKING NEWS: Terrorist at*ack in Wana Cadet College, 350 people rescued, all cadets safe

BREAKING NEWS: Terrorist at*ack in Wana Cadet College, 350 people rescued, all cadets safe
Published 11 Nov, 2025 06:30pm
ویڈیوز
BREAKING NEWS: Terrorist at*ack in Wana Cadet College, 350 people rescued, all cadets safe
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین