سوات میں سڑک کنارے بم دھماکا، اے این پی رہنما بال بال بچ گئے
سوات کے علاقہ مٹہ شکردرہ میں سڑک کنارے بم دھماکا، اے این پی کے سابق نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی ممتاز علی خان محفوظ رہے، گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، پولیس کے مطابق ممتاز خان ایک جنازے میں شرکت کے لئے جا رہے تھے ۔
پولیس کے مطابق دھماکا شکردرہ کے علاقے میں اس وقت ہوا جب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ممتاز علی خان اپنی گاڑی میں جنازے کے لیے روانہ ہوئے۔
گھر سے تقریباً تین سو فٹ کے فاصلے پر سڑک کنارے نصب بم اچانک پھٹ گیا، جس سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، تاہم ممتاز علی خان اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔
دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا تاکہ مزید ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا جا سکے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکا ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے کیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔