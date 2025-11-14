وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کا امکان

وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کا امکان
مظفرآباد میں آج سیاسی ہلچل عروج پر ہے، جہاں پیپلزپارٹی کی قیادت وزیراعظم چوہدری انوار کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ پارٹی آج اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا بھی اعلان کرے گی، جس کے لیے چوہدری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور کو مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔
پیپلزپارٹی نے اس حوالے سے بھرپور تیاری کر لی ہے اور وزیر قانون میان عبدالوحید عدم اعتماد کی قرارداد لیکر مظفرآباد پہنچ گئے ہیں۔
قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد بھی اسمبلی سیکرٹریٹ پہنچ گئے ہیں، جہاں آج اسمبلی میں سیاسی سرگرمیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔
پیپلزپارٹی آج وزارت عظمیٰ کے اپنے امیدوار کا بھی اعلان کرے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق چوہدری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں۔
تحریک عدم اعتماد کے جمع کرانے کے بعد مظفرآباد میں سیاسی کشیدگی میں اضافہ متوقع ہے، اور حکومتی و اپوزیشن رہنما اسمبلی میں اپنی حمایت کے لیے سرگرم ہیں۔