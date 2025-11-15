شہرت کے لیے فیصلے کرنے والے ججز کو چاہیے کہ سیاست میں آجائیں، خواجہ آصف

ججز کا کام عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے، تقرریاں اسی معیار کے مطابق ہونی چاہئیں، وزیر دفاع خواجہ آصف
ویب ڈیسک
شائع 15 نومبر 2025 08:21pm
پاکستان

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب کسی ایجنڈے کے تحت آئے ہوئے لوگ جج بن جائیں اور پھر عوامی شہرت کے لیے فیصلے کرنے لگیں تو اس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور نقصان عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے۔

خواجہ آصف نے ’ایکس‘ پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ جج جو صرف عوامی شہرت کے لیے فیصلے کرتے ہیں انہیں عدالتوں سے مستعفی ہو کر سیاست کے میدان میں اترنا چاہئے۔

خواجہ آصف نے کہا کہ ایسے ججز جو صرف عوامی شہرت بڑھانے کے لیے سابقہ عدالتی فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ادارے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں اور عدلیہ کی ساکھ خراب کرتے ہیں۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذاتی مفاد کی خاطر قانون کا غلط استعمال کرنے والے ججز کیلئے کوئی نظام ہونا چاہئے۔

اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ ججز کو کیسز پر سالوں تک اسٹے آرڈرز دینے اور پھر کیس خارج کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خصوصاً جب عوامی خزانے کو اربوں روپے کے نقصان کا خدشہ ہو۔

انہوں نے کہا کہ ججوں کا کام زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت سے فیصلے کرنا ہے، اور یہی طریقہ صدیوں سے قانونی نظام میں کامیاب رہا ہے۔ اگر ججز قائم کردہ اصولوں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں تو کسی مختلف نتیجے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ججوں کی تقرری میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، ججز کا اصل مقصد عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہونا چاہیے اور تقرریاں بھی اسی معیار کے مطابق ہونی چاہئیں۔

PMLN

Justice Athar Minallah

justice mansoor ali shah

Khwaja Asif

27th Constitutional Amendment

27th Ammendment

Khwaja Asif Tweet

