شردھا اور نورا کا منشیات سنڈیکیٹ میں نام: داؤد ابراہیم سے تعلق جوڑنے پر بھارتی رقاصہ برہم
ممبئی پولیس کے اینٹی نارکوٹکس سیل (اے این سی) نے ایک وسیع منشیات نیٹ ورک کا انکشاف کیا ہے، جو مبینہ طور پر زیر زمین جرائم پیشہ داؤد ابراہیم سے جڑا ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ تحقیقات خاموشی سے چل رہی تھیں، لیکن اب فلم اور موسیقی کی دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، اور رپورٹس میں کچھ بڑے نام جیسے شردھا کپور اور نورا فتحی کا تعلق اس اسکینڈل سے بتایا جا رہا ہے۔
بھارتی رقاصہ اور اداکارہ نورا فتحی نے انسٹاگرام اسٹوریز پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا: ”براہِ مہربانی جان لیں کہ میں پارٹیوں میں نہیں جاتی… میں مسلسل پروازوں میں مصروف رہتی ہوں… میں محنتی ہوں اور میری ذاتی زندگی بہت محدود ہے… براہِ کرم میرے نام اور تصویر کو ایسے معاملات میں استعمال نہ کریں جن سے میرا کوئی تعلق نہیں! اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ براہِ مہربانی احترام کریں۔“
دھرمیندر اور دیول خاندان کی خفیہ ویڈیو بنانے والا گرفتار
بھارتی میڈیارپورٹس کے مطابق یہ خبریں خاص طور پر اس وقت لوگوں کی توجہ میں آئیں جب معلوم ہوا کہ شردھا کپور نے 2017 میں داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر کا کردار نبھایا تھا، جبکہ ان کے بھائی سدھارتھ کپور نے داؤد کا کردار ادا کیا تھا۔
بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مبینہ منشیات نیٹ ورک دبئی میں کام کرنے والے مطلوبہ منشیات کے سلطان سلیم دولہ کے زیر انتظام تھا، جو داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، سلیم دولہ نے میفڈرون (M-Cat یا Meow Meow) بھارت کے متعدد صوبوں میں فراہم کی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اسمگلنگ کی۔
یہ نیٹ ورک اس وقت سامنے آیا جب سلیم دولہ کے بیٹے طاہر دولہ کو اگست میں متحدہ عرب امارات سے بھارت منتقل کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران طاہر نے اہم معلومات فراہم کیں۔ طاہر کے مطابق، بالی ووڈ کے اداکار، ماڈلز، ریپرز، فلم ساز اور حتیٰ کہ داؤد ابراہیم کے رشتہ دار بھی ان منشیات کی پارٹیوں میں شریک ہوتے تھے، جو بھارت اور بیرون ملک منعقد کی جاتی تھیں۔
بھارتی اداکارہ کا فوجی بھائی یو اے ای میں گرفتار
رپورٹس کاکہنا ہے کہ طاہر نے صرف پارٹیوں کا انتظام نہیں کیا بلکہ ان تقریبات میں منشیات کی سپلائی بھی کی۔ ملزم نے پہلے بھی ملک اور بیرون ملک علیشا پارکر، نورا فتحی، شردھا کپور اور ان کے بھائی سدھارتھ کپور، ذیشان صدیقی، اوری (عرف اورہان)، عباس-مستان، لوکا اور دیگر کئی افراد کے ساتھ منشیات کی پارٹیوں کا اہتمام کیا، خود بھی ان میں شریک ہوئے اور انہیں اور دیگر افراد کو منشیات فراہم کیں۔
یہ انکشافات نہ صرف بالی ووڈ بلکہ پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں سنسنی پیدا کر رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ نیٹ ورک اور شامل افراد کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور مزید شخصیات کے نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ یہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور قانونی کارروائی کے نتائج آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔