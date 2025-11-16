سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں

سابق کپتان پاکستان شاہینز اور انڈر 19 اسکواڈ کے انچارج مقرر
16 نومبر 2025
سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرفراز احمد اب پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 ٹیموں کے معاملات دیکھیں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو دونوں اسکواڈز کا انچارج بنایا گیا ہے، اور وہ پاکستان شاہینز اور انڈر 19 ٹیموں کے کوچز، ٹریننگ پلان اور آئندہ ہونے والے دوروں کی براہِ راست نگرانی کریں گے۔

سرفراز احمد ٹیموں کے ہمراہ غیر ملکی دوروں پر بھی جا سکیں گے، جبکہ ملک میں ہونے والی ٹریننگ اور سیریز کے دوران بھی وہ اسکواڈ کے ساتھ موجود رہیں گے۔

ذرائع کے مطابق پی سی بی کی جانب سے یہ فیصلہ نوجوان کھلاڑیوں کی بہتر رہنمائی کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ایمرجنگ اور جونیئر سطح پر مضبوط کمبینیشن تیار کیا جا سکے۔

