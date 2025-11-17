ایئرپورٹ پر آپ کے سامان پر بنے ’X‘ یا چاک کے نشانات کا راز کیا ہے؟
ایئرپورٹ پر سامان وصول کرتے وقت اگر آپ نے کبھی اپنے بیگ پر چاک سے بنے کسی غیر معمولی نشان، جیسے لکیریں یا ’ایکس‘ کا نشان دیکھا ہے، تو یہ محض ایک اتفاق نہیں۔ اس کے پیچھے ایک دلچسپ اور اہم مقصد چھپا ہوتا ہے جو اکثر مسافروں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔
ایئرپورٹس پر چاک یا موم کی پنسل سے سامان پر بنائے گئے نشان کسی مخصوص پیغام یا ہدایت کا اشارہ ہوتے ہیں، جن کا مقصد ایئرپورٹ حکام کے درمیان آسانی سے معلومات کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ نشان بیشتر اوقات بیگ کی نوعیت، اس کے مشتبہ مواد یا کسی خصوصی چیکنگ کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔
بیگ پر بنائے جانے والے یہ نشان نہ تو بیگ کی حالت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی خاص الزام کی علامت ہیں۔ یہ صرف ایک انتظامی تدبیر ہوتی ہے تاکہ سامان کو جلدی سے چیک کیا جا سکے یا اس پر اضافی توجہ دی جا سکے۔
کیا نشان کے مختلف اقسام ہیں؟
چاک سے لگائے جانے والے نشان کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے عام ’سی‘ اور ’اے‘ ہیں۔ ’سی‘ والے نشان والے بیگ کو عموماً معمول کی چیکنگ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ ’اے‘ والے بیگوں کو آخر میں کیروسیل سے نکالا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ کسی بھی ’اے‘ نشان والے بیگ کے ساتھ سفر کرنے والے مسافر کو اکثر کسٹمز کی طرف سے مزید چیکنگ کے لیے لے جایا جاتا ہے۔
آپ کا سامان نشان زد کیوں کیا جاسکتا ہے؟
چاک کے نشان کی ایک وجہ بیگ کی مشتبہ نوعیت ہو سکتی ہے۔ اگر بیگ اسکینر پر عجیب و غریب لگے، جیسے کہ اس میں بھاری یا شک میں مبتلا کرنے والا بھاری سامان ہو یا اگر سامان زیادہ دباؤ سے پیک کیا گیا ہو، تو یہ نشان کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ نشان عارضی طور پر تصادفی یا رینڈم چیکنگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر کسی مسافر نے پچھلی بار کسٹمز کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہو، تو اس کا ریکارڈ دوبارہ چیکنگ کے لیے سبب بن سکتا ہے۔
کیا اس نشان سے بچا جا سکتا ہے؟
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سامان نشان زد نہ ہو، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ کے تمام قواعد و ضوابط سے واقف ہوں اور جو اشیاء درکار ہوں انہیں صحیح طریقے سے ڈیکلئر کریں۔ سامان کو اچھی طرح سے پیک کریں اور ان میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو مشتبہ لگے، جیسے کہ فوئل میں لپٹی ہوئی تحفے کی اشیاء یا غیر ضروری طور پر زیادہ سامان۔ اگر آپ پر کسی قسم کی شکایت کی جاتی ہے یا آپ کا بیگ چیک کیا جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بس سکون سے عمل کرنا چاہیے اور ان حکام کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔
کیا یہ عمل بدنامی کا باعث بنتا ہے؟
یہ عمل کچھ تنازعات کا بھی سبب بن چکا ہے، خاص طور پر جب یہ چاک مارک مقامی سطح پر لگایا جائے۔ 2022 میں بھارتی فلم ساز و مصنف ویوک اگنی ہوتری نے موم کے نشان پر احتجاج کیا تھا اور اسے ایک ’غیر مہذب‘ عمل قرار دیا تھا، جو دنیا بھر میں بھارت کی امیج کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تاہم، مصنف اور کالم نگار سہیل سیٹھ نے وضاحت کی کہ یہ نشان کسٹمز کی طرف سے مشتبہ سامان کی نشان دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی غلط یا بدتمیزی کا معاملہ نہیں۔