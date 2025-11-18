بنگلادیش ویمنز کرکٹ ٹیم کا دورہ بھارت اچانک ملتوی
بنگلادیش ویمنز کرکٹ ٹیم کا دسمبر میں بھارت کا مجوزہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا گیا ہے۔
بنگلادیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نےاس کی تصدیق کی ہے۔ ان کے مطابق بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) نے باضابطہ خط کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مشتمل یہ وائٹ بال سیریز اب کسی نئی تاریخ میں شیڈول کی جائے گی۔
بی سی بی کے ترجمان کے مطابق بھارتی بورڈ نے ملتوی کرنے کی واضح وجہ نہیں بتائی، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی اس فیصلے کا اہم سبب ہو سکتی ہے۔
سیریز کی اہمیت کے باعث اس فیصلے نے شائقین کو حیران کر دیا ہے۔ یہ ون ڈے سیریز خواتین کی آئی سی سی ون ڈے چیمپئن شپ کے نئے سائیکل کا آغاز تھی، جبکہ بھارت کے لیے یہ ویمنز پریمیئر لیگ (ڈبلیو پی ایل) سے قبل آخری بین الاقوامی تیاری کا موقع تھا۔ بھارت نے رواں سال ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ جیتا تھا، جس کے بعد یہ ان کی پہلی بڑی سیریز قرار دی جا رہی تھی۔
یہ میچز کلکتہ اور کٹک میں کھیلے جانے تھے۔
یہ پہلی بار نہیں کہ سیریز ملتوی ہوئی ہو۔ رواں سال کے اوائل میں بھارت کے مردوں کا بنگلادیش کا وائٹ بال دورہ بھی اگست 2025 سے بڑھا کر ستمبر 2026 کر دیا گیا تھا۔
بی سی بی کا کہنا ہے کہ دونوں بورڈ جلد نئی تاریخوں پر بات چیت کریں گے اور سیریز کو مستقبل میں ضرور شیڈول کیا جائے گا۔ شائقینِ کرکٹ اس اہم مقابلے کے دوبارہ اعلان کے منتظر ہیں۔