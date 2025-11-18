ایس پی چوہدری اسلم اور رحمان ڈکیت، بالی وڈ فلم کا ٹریلر ریلیز
بالی وڈ کی نئی فلم ’دُھراندھر’ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بھارتی سپر اسٹار سنجے دت ایس پی چوہدری اسلم کے روپ میں دکھائی دیں گے۔
بالی وڈ کی نئی فلم ’دُھراندھر’ کا ٹریلر منگل کو ریلیز کیا گیا ہے، جس میں اکشے کھنہ، رنویر سنگھ اور ارجن رام پال ایکشن سے بھرپور کرداروں میں نظر آئیں گے جب کہ ادتیہ دھر فلم کے ہدایت کار اور رائٹر ہیں۔
دنیا بھر میں بننے والی تمام فلموں کے ریویو اور ان کی ریٹنگ سے متعلق معتبر پلیٹ فارم آئی ایم ڈی بی کے مطابق فلم دُھراندھر ایکشن فلم ہے جو بھارتی حب الوطنی کے پس منظر میں انڈر ورلڈ کے سخت جرائم پیشہ ماحول اور حقیقی واقعات سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔
فلم سازوں نے اگرچہ باضابطہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ کہانی براہِ راست چوہدری اسلم کی زندگی پر مبنی ہے، مگر سنجے دت کے کردار اور فلم کے ٹریلر کی ٹون سے یہ تعلق نمایاں ہوتا ہے۔
چوہدری اسلم اپنی بہادری، کراچی میں دہشت گردی اور گینگ وار کے خلاف کارروائیوں، اور اپنے بے خوف لہجے کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ فلم میں سنجے دت کا کردار بھی اسی سخت مزاج، غیر روایتی پولیس افسر کی طرز پر بنایا گیا ہے جو نظام کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اپنے انداز میں جنگ لڑتا ہے۔
اسی طرح اکشے کھنہ کا کردار ایک ذہین، پُر اسرار اور انتہائی خطرناک مجرم کے طور پر دکھایا گیا ہے، ان کا کردار رحمان ڈکیت کے نام سے پیش کیا گیا ہے، جو ایک ایسا مجرم ہے جو صرف طاقت یا تشدد پر نہیں چلتا بلکہ ذہانت، منصوبہ بندی اور نفسیاتی حربوں کے ذریعے اپنے مخالفین کا سامنا کرتا ہے۔
اس فلم کی کہانی کا ایک اور اہم کردار رنویر سنگھ ہے، جسے خفیہ ایجنٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو انتہائی پرخطر مشن پر کام کر رہا ہے۔
اس فلم میں کراچی کے مشہورِ زمانہ رحمان ڈکیت اور ایس پی چوہدری اسلم کے کردار دکھائے گئے لیکن بالی وڈ کی ماضی کی فلموں کی طرح اس فلم کا ٹریلر بھی بہ ظاہر پاکستان مخالف ہی لگتا ہے۔
یہ فلم رواں برس 5 دسمبر کو ریلیز ہوگی جس کے بعد ہی فلم کی کہانی مکمل طور پر واضح ہوگی۔
خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں چوہدری اسلم خان کی زندگی پر مبنی فلم ”چوہدری“ بنائی گئی تھی۔ یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو کسی پولیس افسر کی حقیقی زندگی پر مبنی تھی۔ اس فلم میں چوہدری اسلم کا کردار پولیس افسر طارق اسلام نے نبھایا۔
مذکورہ فلم کی ہدایات عظیم سجاد نے دی تھی جبکہ کہانی ذیشان جنید نے لکھی اور اسے نیہا لاج نے پروڈیوس کیا تھا۔ فلم میں شمعون عباسی، ارباز خان، عدنان شاہ ٹیپو، زارا عابد، اصفر مانی اور ثنا فخر نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ فلم ’چوہدری‘ میں پولیس کے سابق افسر کی زندگی اور موت کو دکھایا گیا تھا۔
چوہدری اسلم کون تھے؟
چوہدری اسلم 1964 میں ضلع مانسہرہ کی تحصیل ڈھڈیال میں پیدا ہوئے تھے۔ 31 اکتوبر 1984 میں وہ سندھ ریزرو پولیس کے ایگل سکواڈ میں اے ایس آئی بھرتی ہوئے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ وہ 80 کی دہائی میں ایک جونیئر افسر سے ترقی کرتے کرتے وہ ایس ایس پی کے عہدے تک پہنچے تھے۔
چوہدری اسلم کو ہمیشہ میڈیا پر دبنگ الفاظ میں للکارتے دیکھا گیا، وہ ہمیشہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اور ہاتھ میں پسٹل تھامے چھاتی تان کر چلتے تھے۔
1992 میں جب کراچی کی صورتحال اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ہرطرف خوف اور دہشت کا راج تھا۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہر بھر میں آپریشن کلین آپ کیا جائے۔ چنانچہ انھیں اس وقت کے کراچی کے سب سے خطرناک تھانے گلبہار میں بطور ایس ایچ او تعینات کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف مختلف آپریشنز کے دوران گرفتاریاں، چھاپوں سے انھیں شہرت ملی تھی۔
چوہدری اسلم جنوری 2014 میں کراچی میں ایک خود کش حملے میں شہید ہوئے۔ اس سے قبل 2011 میں بھی ان کے گھر پر خود کش حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ اور ان کے اہلِ خانہ محفوظ رہے تھے، البتہ اس حملے میں چھ پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس حملے کو چوہدری اسلم نے دہشت گردوں کے خلاف ’اعلانِ جنگ‘ قرار دیا تھا۔
پاکستان میں فوجی عدالتیں قائم ہونے کے بعد 2016 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چار ملزمان کی سزائے موت کی توثیق کی تھی۔
پولیس ڈیپارٹمنٹ بلکہ پورے ملک میں چوہدری اسلم کی پہچان اس لیے بھی بنی کہ انھوں نے ہائی پروفائل کیسز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کیسز کو انجام تک بھی پہنچایا۔ صولت مرزا کیس ہو یا شعیب خان یا رحمان ڈکیت کا خاتمہ۔ یا پھر شدت پسند طالبان کے خلاف کارروائیاں، ہر طرف چوہدری اسلم کا ڈنکا بجتا تھا۔