کچھ جانور زہر کھا کر بھی کیوں نہیں مرتے؟
اس کائنات میں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو زہریلے جانور کھا کر بھی زندہ رہ جاتے ہیں، اور یہ ان کے جسم کی خاص صلاحیتوں کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر، کولمبیا کے جنگل سے لائے گئے کچھ شاہی زمینی سانپوں کو تین دھاریوں والے زہریلے مینڈک پیش کیے گئے۔ ان مینڈکوں کی جلد میں مہلک زہر ہوتا ہے، لیکن سانپوں میں سے کچھ نے یہ زہر کھا کر بھی بچ جانے میں کامیابی حاصل کی۔
ان میں سے چھ سانپوں نے بھوکے رہنے کو ترجیح دی، لیکن چار نے جرأت مندی دکھاتے ہوئے زہریلے مینڈک کو کھانے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ کہ تین سانپ زہر کھانے کے بعد بھی زندہ رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسم میں زہروں کو سنبھالنے کی قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔
زہریلے جانداروں نے ارتقائی طور پر اپنے جسم کو محفوظ بنانے کے لیے متعدد حربے اپنائے ہیں۔ بعض نے ان پروٹینز میں تبدیلی کی جو زہروں سے متاثر ہوتی ہیں، تاکہ وہ اب زہر سے محفوظ رہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ کیڑے جو ملک ویڈ پودوں پر پلتے ہیں، ایسے پروٹینز تیار کر چکے ہیں جو زہر کے اثر کو روکتے ہیں۔
سانپوں میں جگر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سانپ کے جگر میں ایسے انزائمز موجود ہیں جو زہروں کو غیر زہریلے مرکبات میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا کچھ پروٹینز زہر کو جذب کر کے اسے بے اثر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ”ٹوکسن اسپنج“ پروٹینز بعض زہریلے مینڈکوں میں بھی پائی گئی ہیں، جو ان کی حفاظت کرتی ہیں۔
کچھ دیگر جانور بھی زہروں کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کر کے اپنی حفاظت میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈوبن بیٹل اپنے میزبان پودوں سے حاصل کردہ کارڈیک گلائکوسائیڈز کو اپنی پشت پر رکھتا ہے، جو خطرہ لاحق ہونے پر ان کو خارج کر دیتا ہے۔ مونارک تتلی اور ملک ویڈ پودے کا تعلق بھی اسی نوعیت کی سمندری تعلقات کی مثال ہے، جہاں زہر ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک منتقل ہوتا ہے اور ارتقائی عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
یہ تحقیق سائنسدانوں کو نہ صرف جانوروں کے زہریلے دفاع کے طریقے سمجھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ انسانی زہر سے بچاؤ اور علاج کے لیے بھی نئے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔