ڈمپر نذر آتش کیس: آفاق احمد کو بری کردیا گیا
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو ڈمپر جلانے اور اشتعال انگیزی کے الزام سے بری کر دیا ہے۔
آفاق احمد کے خلاف لانڈھی پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا، جس میں الزام تھا کہ انہوں نے شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ نذر آتش کرنے اور عوام کو اکسانے میں کردار ادا کیا۔
پولیس کے مطابق، فروری میں آفاق احمد کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آئی جی پولیس غلام نبی میمن نے بتایا تھا کہ گرفتاریاں شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کی گئی تھیں۔
ایک پولیس افسر نے بتایا تھا کہ لانڈھی میں کچھ افراد نے سامان لے جانے والی ہیوی ٹرانسپورٹ کو پارٹی کے دفتر میں لے جا کر صبح سات بجے آگ لگا دی تھی۔
واضح رہے کہ فروری میں کراچی کے شہریوں نے ہیوی ٹریفک کو روکنے کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا تھا، اس دوران مختلف علاقوں میں چار ٹرک جلا دیے گئے۔
لانڈھی اور نارتھ کراچی میں شہریوں نے بھاری گاڑیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جبکہ سخی حسن میں مشتعل شہریوں نے واٹر باؤزر پر حملہ کر کے اس کے شیشے توڑ دیے تھے۔