روسی جاسوس جہاز برطانوی سرحد میں داخل، برطانیہ کارروائی کے لیے تیار
ایک روسی جاسوس جہاز نے پہلی بار لیزر کا استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کے جنوبی افواج کے پائلٹس کی نگرانی میں خلل ڈالا ہے، جس پر برطانیہ کا سخت ردعمل آگیا، برطانوی وزیردفاع جان ہیلی نے خبردار کیا کہ اگر روس کی جانب سے مزید اشتعال انگیز اقدامات کیے گئے تو برطانوی حکومت کے پاس فوجی آپشنز تیار ہیں اور وہ اس صورتحال کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ جہاز دو بار اس سال اسکاٹ لینڈ کے شمال میں برطانوی پانیوںمیں داخل ہو چکا ہے۔
بی بی سی نیوز کے ترجمان کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ روسی جاسوس جہاز یانتار کی نگرانی کے لیے رائل نیوی فریگیٹ اور آر اے ایف پوزیڈون P-8 طیارے تعینات کیے گئے تھے، جب یانتار نے ان پائلٹس پر لیزر استعمال کیے۔
برطانوی وزیردفاع نے واضح کیا کہ اگر روسی جہاز یانتار نے اپنا راستہ تبدیل کیا یا کسی قسم کی مزید اشتعال انگیزی دکھائی تو برطانیہ کے پاس اس کے جواب میں استعمال کے لیے مکمل فوجی حکمتِ عملیاں موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ان آپشنز کی تفصیل بتانے سے گریز کریں گے کیونکہ اس سے صدر پیوٹن کو غیر ضروری فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
لیزر کے خطرات سے متعلق سوال پر جان ہیلی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اقدام جو برطانوی فوجی طیاروں کے پائلٹس کو روکنے، ان کی کارکردگی میں خلل ڈالنے یا انہیں خطرے میں ڈالنے کا باعث بنے، نہایت سنگین اور ناقابلِ قبول ہے۔
روس کے سفارتخانے نے اپنے ردعمل میں کہا کہ انہیں برطانیہ کی زیرِ سمندر ذرائع مواصلات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ روس کی سرگرمیاں نہ تو برطانیہ کے مفادات کے خلاف ہیں اور نہ ہی ان کا مقصد برطانوی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔
مزید کہا گیا کہ لندن کی ’’روس مخالف پالیسی‘‘ اور بڑھتی ہوئی عسکری بیان بازی یورپی سلامتی کو مزید کمزور کر رہی ہے، جس سے خطے میں نئے خطرات جنم لے سکتے ہیں۔ روسی بیان میں برطانیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو یورپ میں پہلے سے جاری کشیدگی کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔
جان ہیلی نے کہا کہ دنیا تبدیلی کی طرف ہے، غیر متوقع اور خطرناک ہے، اور برطانیہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ روس اور دیگر خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی فوج کو ہدایات دی گئی ہیں تاکہ یانتار کے قریب ہونے پر سخت ردعمل ہو۔
یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب برطانیہ اور یورپی یونین دفاعی تعاون کے لیے نئے مالیاتی منصوبوں پر بات چیت کر رہے ہیں، اور برطانیہ کی کوشش ہے کہ وہ اس میں حصہ لے لیکن معقول شرائط پر۔
مختصراً، روس اور برطانیہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور روسی جاسوس جہاز کے لیزر حملے کے بعد برطانیہ نے سخت حفاظتی اقدامات اور خبردار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا عزم بھی برقرار ہے۔