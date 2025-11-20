ناک سے خون آنا کب نارمل اور کب سنگین مسئلے کی نشانی ہے؟
ناک سے خون آنا ایک عام مسئلہ ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور اکثر یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔
عام طور پر ناک سے خون آنےکے واقعات میں 10 سے 15 منٹ میں خون نکلنا رک جاتا ہے اور ان میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ عام طور پر ناک کے سامنے والے حصے سے آتا ہے اور زیادہ تر بے ضرر ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ناک سے خون آنا کسی سنگین مسئلے کی علامت بھی ہو سکتا ہے اور فوری علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ماہرین صحت کے مطابق ناک سے خون آنے کی عام وجوہات خشک ہوا، ناک میں انگلی ڈالنا، الرجیز، یا اچانک خون کے دباؤ میں تبدیلی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ناک میں موجود چھوٹی خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں۔
بعض اوقات یہ خون کی دوا، چوٹ، یا دیگر صحت کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اگر کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو خون رکنے میں وقت لگ سکتا ہے۔
اگر ناک سے خون آنا 20 سے 30 منٹ تک جاری رہے یا خون اتنا زیادہ ہو کہ کپڑے یا ٹشو بھیگ جائیں، تو یہ سنگین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، اگر ناک سے خون کسی چوٹ کے بعد آئے، یا اگر اس کے ساتھ چکر آنا، کمزوری یا سانس لینے میں مشکل ہو تو فوراً ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹرز کے مطابق، اگر ناک کے پیچھے کی خون کی نالی پھٹ جائے، تو خون کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ گلے میں جا کر سانس کی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جو خطرناک ہو سکتا ہے۔
ناک سے بہنے والے خون کو روکنے کے لیے،
سیدھے بیٹھیں اور تھوڑا آگے جھکیں تاکہ خون آپ کے گلے میں نہ جائے۔
ناک کے نرم حصے کو 10 سے 15 منٹ تک دبائے رکھیں۔
اس دوران منہ سے سانس لیں۔
خون کی نالیوں کی سوجن کو کم کرنے کے لیے سرد کمپریس لگائیں۔
ناک کے خون سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اپنائیں۔
خشک موسم میں ہیومیڈیفائر کا استعمال کریں۔
پانی زیادہ پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹڈ رہے۔
ہائی بلڈ پریشر یا خون جمنے کی بیماری والے افراد کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے۔
ناک سے خون آنا عام طور پر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر خون بہت زیادہ بہے، یا رکنے کا نام نہ لے، تو فوراً ایمرجنسی علاج حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اکثر ناک سے خون آتا ہے، تو یہ کسی اور صحت کے مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر یا خون کی کمی، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔