دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈیپ فیک کی شکار فنکارہ کون؟
ڈیپ فیک ڈیسیپشن لسٹ میں ٹیلر سوئفٹ اس سال سر فہرست ہیں، جو سائبر کرمنلز کی طرف سے جعلسازی کے لیے سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی شخصیت بن چکی ہیں۔
دنیا بھر میں سائبر کرائمز کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سائبر سیکیورٹی فرم میکافی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ان مشہور شخصیات کا انکشاف کیا ہے جن کا چہرہ اور آواز جعلی اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اس فہرست میں 2025 کے لیے امریکی پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ کو سب سے زیادہ متاثرہ شخصیت قرار دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، گزشتہ سال ٹیلر سوئفٹ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر تھیں، مگر 2025 میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث وہ پہلی پوزیشن پر آ گئی ہیں۔
میکافی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیپ فیک اسکیمیں لوگوں کو مشہور شخصیات کی جعلی آواز، چہرہ اور سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ ان اسکیموں کے ذریعے سائبر کرمنلز لوگوں سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں جعلی سرمایہ کاری، کرپٹو کرنسی اسکیمز اور فیک گِو اویز شامل ہیں۔
برطانیہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق، سات میں سے 10 افراد نے ایسی جعلی اینڈورسمنٹس یا فیک ویڈیوز دیکھی ہیں، اور 25-34 سال کی عمر کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
میکافی کے سیکیورٹی ماہرین نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر معمولی ویڈیو یا پیغام پر فوراً عمل کرنے سے گریز کریں، خاص طور پر جب ان میں جذباتی دباؤ ڈالا جا رہا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی مشہور شخصیت کا پیغام صرف غیر مصدقہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا اشتہارات میں نظر آئے، تو یہ جعلی ہو سکتا ہے۔
میکافی نے صارفین کے لیے خصوصی ٹولز بھی متعارف کرائے ہیں، جیسے اسکیم ڈیٹیکٹر جو ڈیپ فیک ویڈیوز اور فشنگ اسکیموں کی شناخت کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے صارفین ان خطرات سے بچ سکتے ہیں جو دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔
میکافی نے پہلی بار انفلؤنسٹر ڈیپ فیک ڈیسیپشن لسٹ بھی جاری کی ہے، جس میں پوکیمین کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ انفلؤنسٹرز کی دنیا میں بڑھتے ہوئے اثرات کے ساتھ، سائبر کرمنلز ان کی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے اسکیموں کا حصہ بنا رہے ہیں۔
میکافی کی رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں آن لائن مواد کو دیکھتے وقت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ٹیلر سوئفٹ کی مثال اس بات کی غماز ہے کہ کس طرح مشہور شخصیات کی شناخت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔
صارفین کو چاہیے کہ وہ ہر آن لائن پیغام یا ویڈیو کو فوراً حقیقت کا پیمانہ نہ بنائیں اور اپنے آن لائن تحفظ کے لیے جدید ترین سیکیورٹی ٹولز کا استعمال کریں۔