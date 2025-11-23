پاکستان نے دوسری بار اسنوکر ٹیم ورلڈ کپ جیت لیا

ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی
اکبر علی
شائع 23 نومبر 2025 07:13pm
پاکستان نے دوسری بار اسنوکر ٹیم ورلڈکپ جیت لیا، مسقط میں ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی۔

مسقط میں کھیلے جارہے آئی بی ایس ایف ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان بیسٹ آف فائیو فریمز کا مقابلہ پاکستان نے 2-3 سے جیت لیا۔

قومی کیوئسٹ اسجد اقبال اور محمد آصف پر مشتمل پاکستانی ٹیم نے ہانگ کانگ کے چاؤ ہون مین اور نیسن وان کو شکست سے دو چار کیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستانی اسنوکر پلیئرز نے بھارتی ٹیم کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔

سیمی فائنل مقابلے میں محمد آصف اور اسجد اقبال کی جوڑی نے بھارت کے پنکج ایڈوانی اور برجیش دامانی کا شاندار مقابلہ کرتے ہوئے 3-1سے فتح اپنے نام کی تھی۔

