پاکستان نے دوسری بار اسنوکر ٹیم ورلڈ کپ جیت لیا
ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی
پاکستان نے دوسری بار اسنوکر ٹیم ورلڈکپ جیت لیا، مسقط میں ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی۔
مسقط میں کھیلے جارہے آئی بی ایس ایف ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان بیسٹ آف فائیو فریمز کا مقابلہ پاکستان نے 2-3 سے جیت لیا۔
قومی کیوئسٹ اسجد اقبال اور محمد آصف پر مشتمل پاکستانی ٹیم نے ہانگ کانگ کے چاؤ ہون مین اور نیسن وان کو شکست سے دو چار کیا۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستانی اسنوکر پلیئرز نے بھارتی ٹیم کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔
سیمی فائنل مقابلے میں محمد آصف اور اسجد اقبال کی جوڑی نے بھارت کے پنکج ایڈوانی اور برجیش دامانی کا شاندار مقابلہ کرتے ہوئے 3-1سے فتح اپنے نام کی تھی۔
snooker
mohammad asif
snooker team world cup
asjad iqbal
مزید خبریں
بابراعظم نے ٹی 20 کرکٹ میں ویرات کوہلی کا ریکارڈ برابر کردیا
زمبابوے کو 69 رنز سے شکست دے کر پاکستان سہہ ملکی ٹی 20 سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا
ایشیا کپ رائزنگ اسٹار فائنل: پاکستان کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 126 رنز کا آسان ہدف
مسٹری اسپنر عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کرلی
ایشیز سیریز: اپنی ٹیم کی جیت سے کرکٹ آسٹریلیا کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان
ٹرائی نیشن سیریز: پاکستان کی مسلسل دوسری فتح، سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست
مقبول ترین