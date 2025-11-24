پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی سے متعلق فیصلہ سنادیا
پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ایجوڈی کیٹرز نے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔
سینیٹر پرویز رشید کی سربراہی میں قائم پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز نے دونوں فریقین کا مؤقف سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے کوچ سلمان بٹ پر لگائی گئی پابندی قانونی تقاضوں کے خلاف تھی۔ پابندی لگانے سے قبل نہ تو چارج شیٹ جاری کی گئی اور نہ ہی مناسب انکوائری کی گئی۔
صدر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین اور کوچ سلمان بٹ پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز کے سامنے پیش ہوئے تھے۔
کوچ سلمان بٹ نے فیڈریشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوے اسے انتقامی کارووائی قرار دیا تھا۔ جس پر پی ایس بی ایجوڈی کیٹرز نے انہیں ریلیف دیتے ہوئے پابندی کوغیر قانونی قرار دے دیا۔
ایتھلیٹکس فیڈریشن پابندی عائد کرنے سے متعلق تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہی تھی۔ وفاقی حکومت نے بھی کوچ سلمان بٹ پر اچانک سے عائد پابندی کا نوٹس لیا تھا۔