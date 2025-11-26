Smog Pollution in Punjab | Brick Kilns & Coal Fires Worsen Air Quality - Aaj Pakistan News

Smog Pollution in Punjab | Brick Kilns & Coal Fires Worsen Air Quality - Aaj Pakistan News
Published 26 Nov, 2025 07:30pm
ویڈیوز
Smog Pollution in Punjab | Brick Kilns & Coal Fires Worsen Air Quality - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین