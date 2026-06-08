سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
آج سونے کے فی تولہ نرخ میں 3094 کی کمی ہوئی ہے اس طرح تین دن میں سونے کی قیمت میں 17052 کی کمی ہوئی ہے۔
آل پاکستان صرافہ بازار کے مطابق کمی کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 52 ہزار 233 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔
10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 2 ہزار 785 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 10 گرام سونا 3 لاکھ 86 ہزار 987 روپے کا ہو گیا ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں اسپاٹ گولڈ کی قیمت میں پیر کے روز 0.4 فیصد مزید کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سونا 4,313.11 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا۔
اس سے قبل گزشتہ جمعے کو بھی سونے کی قیمتوں میں تقریباً 3 فیصد کمی دیکھی گئی تھی، جو مارچ کے بعد کم ترین سطح کے قریب شمار کی جا رہی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق دورانِ ٹریڈنگ سونا 4,297 ڈالر فی اونس تک بھی گر گیا، جو مارکیٹ میں جاری شدید اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔
معاشی ماہرین کے مطابق امریکا میں گزشتہ ماہ 172,000 نئی ملازمتوں کا اضافہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکی معیشت مستحکم ہے۔ اسی وجہ سے یہ توقعات بڑھ گئی ہیں کہ فیڈرل ریزرو آئندہ مہینوں میں شرحِ سود میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔
سونا ایسا سرمایہ ہے جس سے کوئی منافع یا سود حاصل نہیں ہوتا، اس لیے بلند شرحِ سود کے ماحول میں سرمایہ کار عموماً سونے کے بجائے دیگر منافع بخش سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جس سے اس کی طلب متاثر ہوتی ہے۔
دوسری جانب مشرقِ وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی توانائی منڈیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث عالمی سطح پر مہنگائی کے دباؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔