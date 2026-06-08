گلگت بلتستان انتخابات: وزیرِ اعظم شہباز شریف کی اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی کو مبارکباد
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریتی جماعت بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔
وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے کامیاب، پرامن اور شفاف انعقاد پر وہاں کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔
اپنے ایک تہنیتی بیان میں وزیرِ اعظم نے انتخابی نتائج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اکثریتی سیاسی جماعت بننے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے خصوصی طور پر مبارکباد کا مستحق قرار دیا ہے۔
واضح رہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر ہونے والے عام انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اب تک نو نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب سے آگے ہے۔
وزیراعظم نے گلگت بلتستان کی تمام سیاسی فضا اور جمہوری عمل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پرامن، شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جس طرح ایک شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنایا ہے وہ واقعی قابلِ ستائش ہے۔
انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وزیرِ اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے جو مبارکباد کی مستحق ہے، اور میں اس کامیابی پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
وزیرِ اعظم نے اپنے بیان میں صرف اکثریتی جماعت ہی نہیں بلکہ دیگر تمام جیتنے والوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے کامیاب امیدواروں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں تمام کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں عوام کے جوش و خروش کو سراہتے ہوئے مزید کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام بھی خصوصی تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط کیا۔
وزیرِ اعظم نے الیکشن کے دوران امن و امان قائم رکھنے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی خدمات کا بھی اعتراف کیا۔
انہوں نے انتخابی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پرامن الیکشن کے انعقاد میں بھرپور کردار ادا کیا، جس پر ان کو شاباش ہے۔
وزیرِ اعظم کے اس بیان کو خطے میں جمہوری تسلسل اور سیاسی استحکام کے لیے ایک مثبت اور غیر جانبدارانہ پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جہاں تمام جماعتوں کے کامیاب امیدواروں کی یکساں حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔