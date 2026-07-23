سیکیورٹی فورسز کی مستونگ میں کارروائی، فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کرلیا ہے جب کہ گرفتار دہشت گردوں میں خواتین خود کش بمبار بھی شامل ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری ہے، سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں تیز کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کردیا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھڈ کوچہ میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 6 دہشت گرد وں کو ہلاک کردیا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی سیکیورٹی فورسز کی اس کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں جب کہ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کرلیا گیا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران علاقے میں سرچ اور کلیئرنس کارروائیاں جاری ہیں، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مکمل نگرانی برقرار ہے، حالیہ دنوں میں مستونگ کے علاقے کھڈ کوچہ میں دہشت گردوں کی مذموم کاروائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن تیز کر دیے گئے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن و امان کے قیام تک کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔
اس سے قبل گزشتہ روز بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں سوراب اور مستونگ میں آپریشن کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا تھا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کے دوران ضلع سوراب میں آپریشن کے دوران 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا جب کہ مستونگ آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم تنظیم فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والی 2 خودکش بمبار خواتین اور ایک سہولت کار کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔