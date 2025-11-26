Pak-Iran Gas Pipeline | Project Delays Explained | Energy Crisis | Petroleum Minister - Spot Light
Pak-Iran Gas Pipeline | Project Delays Explained | Energy Crisis | Petroleum Minister - Spot Light
مزید خبریں
Exclusive Conversation with Petroleum Minister Ali Pervez Malik - Spot Light with Munizae Jahangir
Armenia Halts Indian Tejas Deal | Defense Cooperation Update | 9 PM Aaj News Headlines (26 NOV 2025)
IMF Report: Is Corruption Eating the Economy Like Termites? - Spot Light
Energy Crisis | Winter Power Shortage | Petroleum Minister Warning - Spot Light
Bagh City Parking Chaos | Traffic Disrupted by Vehicles Everywhere - Aaj Pakistan News
Dragon Fruit in Pakistan | Sindh’s Thatha Launches Successful Cultivation | Fruit Price
مقبول ترین