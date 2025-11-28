PTI Protest | Meet Imran Khan | Adiala Jail | Punjab | KP Politics - Aaj News Breaking
PTI Protest | Meet Imran Khan | Adiala Jail | Punjab | KP Politics - Aaj News Breaking
مزید خبریں
Malkwal Gas Pressure Drop | Cooking Becomes Difficult | Residents Forced to Buy Food - Aaj News
Sharkpur Sharif Handmade Chik Curtains | Traditional Craft at Risk | Artisan Struggles - Aaj News
Karachi Gas Line Fire | Mubarak Shaheed Road | Rescue Teams Active | Fire Brigade Response
Multan Wall of Kindness | Free Winter Clothing for Needy | Community Support Drive - Aaj News
Bhakkar Traditional Drum Artist | Cultural Heritage Story | Generations in Folk Music - Aaj News
FAFEN By-Election 2025 Report | 93% Peaceful Polling | Low Turnout | Election Transparency
مقبول ترین