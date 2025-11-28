KP CM Sohail Afridi Denies Senate & NA Sessions | HC Meeting Blocked - Aaj Pakistan News

KP CM Sohail Afridi Denies Senate & NA Sessions | HC Meeting Blocked - Aaj Pakistan News
Published 28 Nov, 2025 07:00pm
ویڈیوز
KP CM Sohail Afridi Denies Senate & NA Sessions | HC Meeting Blocked - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین