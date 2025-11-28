PTI Protest at Karachi Press Club | Workers Detained Including Haleem Adil Sheikh - Aaj News

PTI Protest at Karachi Press Club | Workers Detained Including Haleem Adil Sheikh - Aaj News
Published 28 Nov, 2025 08:00pm
ویڈیوز
PTI Protest at Karachi Press Club | Workers Detained Including Haleem Adil Sheikh - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین