Afghanistan Security Threats | Taliban Rule | Global Concern | US Shooting Incident | Aaj Digital

Afghanistan Security Threats | Taliban Rule | Global Concern | US Shooting Incident | Aaj Digital
Published 28 Nov, 2025 11:30pm
ویڈیوز
Afghanistan Security Threats | Taliban Rule | Global Concern | US Shooting Incident | Aaj Digital
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین