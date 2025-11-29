پی ٹی آئی، اسرائیل اور بھارت کیساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہے: احسن اقبال
وفاقی وزیر احسن اقبال نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی اس وقت ملک دشمن عناصر کے ساتھ ایک صفحے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بیرون ملک، بالخصوص امریکا میں پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے میں شامل ہو رہی ہے، جو حب الوطنی کے خلاف ہے۔
احسن اقبال نے لاہور میں منعقدہ گرین پروڈکٹیوٹی کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہے اور یہ سیاست ملک دشمنی پر مبنی ہے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی، ضیا الحق اور مشرف کی آمریت کے دوران مسلم لیگ (ن) نےبھی مشکلات برداشت کیں، اور اسی دوران انہوں نے خود بھی جیلیں کاٹی اور میڈیا پر پابندیاں برداشت کیں۔
پی ٹی آئی کا مصالحتی گروپ سرگرم، اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کا فیصلہ
وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کے پروگرام کے دوران سب سے زیادہ تکلیف بھارت اور پی ٹی آئی کو ہوتی ہے، پی ٹی آئی نے نفرت کی سیاست میں تمام حدیں پار کر دی ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ فیلڈ مارشل کے خلاف امریکا میں مظاہرے کروانا اور فوجی چھاؤنیوں پر حملے کی حمایت ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے۔
احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ریاست اور سیاست میں فرق سمجھنا چاہیے، کیونکہ ملکی سلامتی اور وقار کو نقصان پہنچانے والی یہ حرکات ناقابل قبول ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کو عالمی سطح پر لے جانا شرمناک ہے اور یہ طرز سیاست ملک دشمن عناصر کے مفادات کے عین مطابق ہے۔
احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی لابنگ کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔
کانفرنس میں احسن اقبال نے گرین ٹیکنالوجی اور ماحول دوست پالیسی سازی کی اہمیت پر بھی بات کی اور کہا کہ پاکستان کو مستقبل میں گرین انڈسٹری اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جانب بڑھنا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان تیزی سے اقتصادی ترقی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اداروں کی مشترکہ حکمت عملی ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہتری لائی جا سکے۔