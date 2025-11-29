متھیرا نے ریمپ واک پر تنقید کرنے والوں کو ’ذہنی مریض‘ کہہ دیا
پاکستان کی معروف ماڈل، اداکارہ اور ٹی وی میزبان متھیرا نے حال ہی میں ایک فیشن شو میں اپنی ریمپ واک پر ہونے والی تنقید کا بھرپور جواب دیا ہے۔
کچھ دن قبل ایک فیشن شو میں کیٹ واک کرنے کے بعد متھیرا کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جس کے بعد مختلف افراد نے ان کی جسامت پر تنقید شروع کر دی۔
متھیرا نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تنقید کرنے والوں کوکرارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ، میں نے بہت لوگوں کو میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور پڑھا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ منتظمین نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انہیں کسی بھی غلط کام کا مرتکب نہیں پایا گیا، اور جو لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔
متھیرا نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کا گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا اور وہ تھائیرائیڈ کے مسائل سے بھی گزری ہیں، جو ان کی جسمانی شکل پر اثرانداز ہوئے۔
ان کا کہنا ہے،’لوگوں کی ذہنیت اور ان کی چھوٹے دماغ کو دیکھتے ہوئے، میں ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتی۔‘
اداکارہ نے سوشل میڈیا پر ایک مخصوص پیج کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا، جس میں ان کی جسامت پر مذاق اُڑایا گیا تھا، اور اس پیج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پیجز اور افراد کو شرم آنی چاہیے۔
متھیرا نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے اصولوں پر چلیں گی اور خود کو خوبصورت سمجھتی ہیں۔ انہوں نے اپنی اسٹوری میں کہا، ”میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں بڑی لڑکی ہوں، اور یہ دنیا والوں کے دماغ چھوٹے ہیں۔“
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ متھیرا نے اپنے جسمانی یا ظاہری حوالے سے ہونے والی تنقید کا جواب دیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی باتوں کا دفاع کرتی آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کی چھوٹی سوچوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔