پی ایس ایل ٹیم نیلامی:غیر سنجیدہ افراد سے بچنے کے لیے بڈنگ فیس مقرر

اس طریقہ کار کا مقصد صرف سنجیدہ اور مستند خریداروں کے ساتھ بات چیت کو یقینی بنانا ہے، پی سی بی ذرائع
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 29 نومبر 2025 02:57pm
کھیل

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی دو نئی ٹیموں کی نیلامی کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے غیر سنجیدہ افراد سے بچنے کے لیے بڈنگ فیس کا نیا طریقہ کار متعارف کرا دیا ہے۔

پی سی بی ذرائع کے مطابق نیلامی میں حصہ لینے والے امیدواروں کو اب دو لاکھ ڈالر قابلِ واپسی جبکہ بیس ہزار ڈالر ناقابلِ واپسی فیس جمع کروانا ہوگی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار کا مقصد صرف سنجیدہ اور مستند خریداروں کے ساتھ بات چیت کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ بعض افراد اپنی تشہیر کے لیے بھی کاغذات جمع کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔

ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کی نئی ٹیم خریدنے کے خواہشمند افراد کو بڈنگ فیس اپنی پیشکش کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

پی سی بی نے دو نئی ٹیموں کی خریداری کے لیے پیشکش جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر مقرر کر دی ہے۔

