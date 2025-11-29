امریکا میں بلیک فرائیڈے پر دھکم پیل کے بجائے آن لائن شاپنگ کا رجحان
امریکا میں اب بلیک فرائیڈے کی خریداری کا منظر بھی تبدیل ہو چکا ہے، جہاں خریداروں نے سرد موسم اور لمبی قطاروں سے بچتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کے ذریعے خریداری کو ترجیح دی۔
رائٹرز کے مطابق امریکا، جو ماضی میں بلیک فرائیڈے پر خریداروں کے لیے بڑی سیلز اور لمبی قطاروں کے حوالے سے مشہور تھا، اب وہاں آن لائن خریداری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
جہاں پہلے خریدار طویل قطاروں میں کھڑے ہو کر بہترین اشیاء تلاش کرتے تھے، وہاں اب زیادہ تر لوگ اپنی خریداری آن لائن کر رہے ہیں۔
ایڈوب اینالیٹکس کی رپورٹ کے مطابق اب تک امریکیوں نے بلیک فرائیڈے پر 8.6 ارب ڈالر آن لائن خرچ کیے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کمپنی کے اندازے کے مطابق بلیک فرائیڈے پر امریکیوں کی آن لائن خریداری کی مجموعی رقم 11.7 ارب سے 11.9 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ سال 2023 میں بلیک فرائیڈے کے دوران آن لائن شاپنگ کے رجحان میں تیزی آئی ہے۔ ایڈوب اینالیٹکس کے ڈیٹا کے مطابق اس سیزن میں صارفین زیادہ تر صبح 10 بجے سے دن 2 بجے کے درمیان خریداری کرتے ہیں۔
ایڈوب اینالیٹکس کے مطابق بلیک فرائیڈے کی خریداری کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ڈسکاؤنٹس کا ہے۔ اس کے علاوہ سائبر ویک کے دوران صارفین سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی مدد سے پروموشنل کوڈز کی تلاش میں ہیں تاکہ مزید رعایت حاصل کر سکیں۔
اسی دوران، امریکی صارفین نے قیمتوں میں اضافے کی بھی شکایت کی ہے جس کی بنیادی وجہ امریکا کی جانب سے مختلف ممالک پر عائد کردہ ٹیرفس ہیں۔
امریکی کاروباری اداروں، سیلز فورس اور موڈی کے مطابق امریکی صارفین کی خریداری کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے صارفین زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اور اب صرف وہی لوگ خریداری کر رہے ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہیں۔
اس صورتحال میں مہنگی اشیاء جیسے فرنیچر اور لگژری پروڈکٹس کی خریداری میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف اقتصادی بحران کی وجہ سے کم آمدنی والے طبقات زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اور بڑی خریداریوں سے گریز کر رہے ہیں۔
یورپ میں بھی بلیک فرائیڈے پر خریداری کی صورتحال مختلف رہی۔ جرمنی میں ایمازون اسٹورز میں ورکرز نے ہڑتال کی۔ اسپین میں زارا اسٹورز کے باہر بھی مظاہرے کیے گئے۔ امریکا میں اسٹار بکس کے ملازمین نے جاری ہڑتال کو مزید 26 اسٹورز تک بڑھا دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق رواں سال بلیک فرائیڈے کے دوران قیمتوں میں غیر متوقع اضافے کی وجہ سے صارفین نے زیادہ محتاط خریداری کی۔ تاہم اس کے باوجود زیادہ آمدن والے افراد نے لگژری اشیاء اور فرنیچر کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ بیشتر صارفین کی آن لائن خریداری کے باعث روایتی خریداری کے طریقے کم ہوتے نظر آئے، مجموعی طور پر بلیک فرائیڈے کی خریداری کا منظر اس سال قدرے مختلف نظر آیا۔