بعض لوگ آئینی عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں: بلاول بھٹو
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک بار پھر ملک میں سر اٹھا رہی ہے، دشمن پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہورہی ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ملک کی سالمیت کے خلاف بات پر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ آئینی عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے آئینی عدالت اپنے کردار سے سب کو خاموش کروا دے گی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے یومِ تاسیس کے موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیجیٹل جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی قیادت کی جدوجہد، جمہوری عمل اور ملکی ترقی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کے ہر ضلع میں پیپلزپارٹی کے کارکن موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی اور کمزور طبقات کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا جبکہ صدر آصف علی زرداری نے صوبوں کو حقوق دیے۔
چیئرمین پیپلزپارٹی کے مطابق پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ وطن کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان کی ترقی میں تمام صوبوں کا حصہ ہے۔
اپنے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق دیے گئے اور میثاقِ جمہوریت میں آئینی عدالتوں کا ذکر موجود تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مل کر آئینی ترامیم منظور کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے قیام سے سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہوگا اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔
بلاول بھٹو کے مطابق کچھ عناصر آئینی عدالت کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، جبکہ چاہتے ہیں کہ عدالت آئینی معاملات سلجھائے نہ کہ دیگر انتظامی کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون سازی عوامی نمائندوں کا کام ہے اور اس کے لیے مشاورت ضروری ہے۔
چیئرمین پیپلزپارٹی نے بھارتی وزیر کے سندھ سے متعلق بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ، پنجاب، خیبرپختونخوا اور بلوچستان سب ایک ہیں اور ہر صوبہ ملکی معیشت میں حصہ ڈال رہا ہے۔ بلوچستان کا سونا، تھر کا کوئلہ اور عوام کی محنت پاکستان کی قوت ہے۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور ملکی دفاع کے لیے ہر پاکستانی قربانیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے اور اختیارات کی صحیح تقسیم سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی: فیصل کریم کنڈی
دوسری جانب گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تاہم مسلح افواج نے مؤثر جواب دیا۔ انہوں نے قومی سلامتی، دہشت گردی کے چیلنجز اور صوبے میں امن و استحکام سے متعلق بھی گفتگو کی۔
تقریب سے خطاب میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تھی جس کا مسلح افواج نے بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مؤقف بہتر انداز میں پیش کیا اور بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا۔
فیصل کریم کنڈی کے مطابق پاکستان پیپلزپارٹی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک کروڑ خاندان مستفید ہو رہے ہیں اور جب بھی پارٹی کو موقع ملا روزگار فراہم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلزپارٹی کا ملکی سیاست میں اہم کردار ہے اور پاکستان ہر قسم کے فلاحی کام کی حمایت کرتا ہے۔
گورنر خیبرپختونخوا نے کہا کہ سرحد پار افغانستان اور اس پار ٹی ٹی پی کا چیلنج درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمنوں نے اسلام آباد میں عدالتوں پر حملے کی کوشش کی مگر مسلح افواج نے مقابلہ کرکے ملک کو نقصان سے بچایا۔
اپنے خطاب میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم نے صوبے میں امن و امان کے لیے کام کرنا ہے اور سیکیورٹی فورسز کو حمایت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا اور ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ صوبے کی ترقی اور امن کے لیے وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ امن ہوگا تو ہی صوبہ ترقی کرے گا اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا صوبے میں امن قائم کرنا ہے۔