کراچی ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی
پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹنے پر ٹرین کو بروقت روک لیا گیا
لاہور سے کراچی جانے والی کراچی ایکسپریس حیدرآباد کے قریب بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی، پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹنے پر ٹرین کو بروقت روک لیا گیا۔
ریلوے حکام کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب کراچی ایکسپریس لاہور سے کراچی کے لیے رواں دواں تھی اور حیدر آباد کے قریب پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹ گئی۔
رفتار کم ہونے کے باعث ٹرین حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی اور عملے نے فوری طور پر کراچی ایکسپریس کو حیدر آباد اسٹیشن پر ہی روک لیا۔
ریلوے ذرائع کے مطابق بروقت کارروائی کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان سے بچا گیا۔ حادثے کے بعد ریلوے عملے نے معائنہ کرکے سروس کو بحال کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔
Pakistan Railway
Train
karachi express
major accident
مزید خبریں
گورنر خیبرپختونخوا کو تبدیل کیے جانے کا امکان، 6 نام سامنے آگئے
بعض لوگ آئینی عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں: بلاول بھٹو
چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن کا عمل شروع ہوگیا ہے: خواجہ آصف
گورنر خیبرپختونخوا تبدیل کیے جانے کی خبروں پر فیصل کریم کنڈی کا ردعمل آگیا
غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا: مصری وزیر خارجہ
چاغی میں گردی جنگل افغان مہاجر کیمپ مکمل خالی، افغان مہاجرین واپس روانہ
مقبول ترین