کراچی ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی

پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹنے پر ٹرین کو بروقت روک لیا گیا
ویب ڈیسک
شائع 30 نومبر 2025 09:06pm
پاکستان

لاہور سے کراچی جانے والی کراچی ایکسپریس حیدرآباد کے قریب بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی، پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹنے پر ٹرین کو بروقت روک لیا گیا۔

ریلوے حکام کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب کراچی ایکسپریس لاہور سے کراچی کے لیے رواں دواں تھی اور حیدر آباد کے قریب پاور وین کے ویل کی پن ٹوٹ گئی۔

رفتار کم ہونے کے باعث ٹرین حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی اور عملے نے فوری طور پر کراچی ایکسپریس کو حیدر آباد اسٹیشن پر ہی روک لیا۔

ریلوے ذرائع کے مطابق بروقت کارروائی کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان سے بچا گیا۔ حادثے کے بعد ریلوے عملے نے معائنہ کرکے سروس کو بحال کرنے کے اقدامات شروع کر دیے۔

Pakistan Railway

Train

karachi express

major accident

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین