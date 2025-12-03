جنوبی افریقی کھلاڑی کو نامناسب اشارہ؛ بھارتی بولر پر الزام ثابت

ہرشیت رانا کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، آئی سی سی
شائع 03 دسمبر 2025 05:31pm
کھیل

آئی سی سی نے بھارتی بولر ہرشیت رانا کو لیول ون کی خلاف ورزی پر ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ ہرشیت رانا نے جنوبی افریقی کھلاڑی ڈیولڈ بریوس کو آؤٹ کرنے کے بعد قابلِ اعتراض اشارہ کیا تھا۔

بھارت اور جنوبی افریقا کے درمیان جاری ون ڈے سیریز کے پہلے ون ڈے کے دوران بھارتی فاسٹ بولر ہرشیت رانا کے پروٹیز بیٹر کی جانب قابلِ اعتراض اشارے کو آئی سی سی نے آرٹیکل 2.5 کی خلاف ورزی قرار دیاہے اور ہرشیت رانا کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ کی سزا سنائی ہے۔

آئی سی سی کے مطابق بھارتی فاسٹ بولر ہرشیت رانا نے جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ون ڈے میں ضابطہ اخلاق کی لیول ون خلاف ورزی کی جس کا الزام ثابت ہو گیا۔

میچ کے دوران بیٹر کی جانب جانے والا ان کا اشارہ نامناسب قرار دیا گیا ہے جو آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.5 کی خلاف ورزی ہے۔


واقعہ جنوبی افریقا کی اننگز کے 22ویں اوور میں پیش آیا جب ہرشیت رانا نے ڈیولڈ بیویس کو آؤٹ کرنے کے بعد ڈریسنگ روم کی جانب اشارہ کیا، جس پر امپائرز اور میچ آفیشلز نے اسے ضوابط کی خلاف ورزی قرار دیا۔


آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد ہرشیت رانا کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق ہرشیت رانا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری کی تجویز کردہ سزا فوراً قبول کرلی، جس کے باعث باضابطہ سماعت کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

آئی سی سی کی وضاحت کے مطابق کسی کھلاڑی کے ڈی میرٹ پوائنٹس چار تک پہنچنے پر اسے معطلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو سسپنشن پوائنٹس کی صورت میں کھلاڑی ایک ٹیسٹ یا دو ون ڈے/دو ٹی ٹوئنٹی میچوں سے باہر ہو جاتا ہے۔

ICC

india vs south africa

harshit rana

Ind vs SA

ICC Code of Conduct

