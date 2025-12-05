فیلڈ مارشل کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی، ایئر چیف مارشل کی ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن جاری
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن جاری کردیے گئے ہیں۔
وزارت دفاع نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیرکی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پانچ سال کے لیے کی گئی ہے۔
ایئرچیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھوکی مدت ملازمت میں توسیع کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔
ایئرچیف مارشل ظہیر احمد بابرکی بطور سربراہ پاک فضائیہ مدت میں دو سال کی توسیع کی گئی ہے۔ مدت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفکیشن آئین کی شق 243 اور ایئر فورس ایکٹ کی شق 10 بی کےتحت جاری کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر تعینات کرنے کی منظوری دی تھی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈمارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دیتے ہوئے سمری صدر مملکت کو ارسال کی تھی۔