ارشد ندیم نے دوسری بار نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا
اولمپک ریکارڈ ہولڈر گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے دوسری بار نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا جب کہ پاکستان واپڈا کے سمیع اللہ پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ بن گئے۔
کراچی میں جاری 35 ویں نیشنل گیمز کے پانچویں روز ایتھلیٹس کے فائنل مقابلے ہو رہے ہیں۔ جیولین تھرو میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے پاکستان واپڈا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے اور گولڈ میڈل جیت لیا۔
قومی ہیرو نے پہلی تھرو 78.4 میٹر اور دوسری تھرو 77.77 میٹرز کی پھینکی جب کہ تیسری تھرو میں 81.81 میٹر دور نیزہ پھینک کر اپنے تمام حریفوں پر واضح سبقت حاصل کی۔
اسلامی یکجہتی گیمز میں سلور میڈل حاصل کرنے والے پاکستان واپڈا ہی کے یاسر سلطان نے 70.77 میٹر کی تھرو کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی جب کہ پاک آرمی کے محمد ابرار 67.68 میٹر کی تھرو کر کے تیسری پوزیشن کے ساتھ برانز میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
گولڈ میڈل جیتنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اولمپین ارشد ندیم نے کہا کہ اگر انجریز سے بچا رہا تو مستقبل میں پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کروں گا، خواہش ہے کہ اگلے لاس اینجلیس اولمپک 2028 میں اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کروں۔
انہوں نے کہا کہ انجری سے بچنے کے لیے نیشنل گیمز میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، مقابلوں میں شرکت کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولیات پر کافی مسرور ہوں، ایونٹ میں پاکستان نیوی کے نمائندگی کرنے والے چھوٹے بھائی کی کارکردگی سے بہت خوش ہوا، امید ہے کہ کھیلوں کی اسی طرح سے سرپرستی کی جاتی رہے گی۔
اولمپین ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ نے کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ارشد ندیم مکمل طور پر فٹ رہیں اور مزید کسی انجری کا شکار نہ ہوں، ارشد ندیم نے بھرپور محنت کی، جس کا ثمر مل رہا ہے، پی ایس بی نے قانونی تقاضے پورے کیے، میں انصاف ملنے پر بہت خوش ہوں، امید ہے کہ اولمپین ارشد ندیم آئندہ بھی ملک اور قوم کا نام روشن کرتے رہیں گے۔
دوسری جانب واپڈا کے سیمع اللہ نے پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹ کا اعزاز پالیا، 100 میٹر ریس میں 10.30 سکینڈز کے ساتھ طلائی تمغہ لیا جب کہ ویمنز 100 میٹر ریس میں واپڈا کی فائقہ ریاض نے میدان مارا۔
واضح رہے کہ پیرس اولمپکس میں ریکارڈ تھرو کرنے والے ارشد ندیم نے حال ہی میں ریاض میں منعقدہ اسلامک گیمز میں 83.05 میٹر تھرو کرکے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا تھا۔
انہوں نے گزشتہ برس کوئٹہ نیشنل گیمز میں بھی 78.02 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ وہ پہلے ہی اگلے لاس اینجلس اولمپکس 2028 کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔