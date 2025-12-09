بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سری لنکا، بنگلہ دیش یا نیپال جیسا ماحول بنانا چاہتے ہیں: طلال چوہدری
مسلم لیگ ن کے رہنما طلال چوہدری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سری لنکا، بنگلہ دیش یا نیپال جیسا ماحول بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) ملک میں نیپال، سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسا سیاسی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے اور پاکستان میں ایسا ممکن نہیں۔
ن لیگ کے رہنما طلال چوہدری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بقا اب الطاف جیسے ماڈل میں ہے، وہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔
انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئےکہا کہ اگر کوئی شخص خودکش حملے پر تیار ہو یا دماغی مریض بن جائے تو باقی لوگ اسے ایک حد تک سنبھال لیتے ہیں، لیکن بند کمرے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانی کے ساتھ نہیں چلا جاسکتا۔
طلال چوہدری نے واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتی اور ملک میں کوئی بنیادی تبدیلی کے پیچھے نہیں ہے۔ ہم نے سندھ میں نہ گورنر بدلا، نہ وزیراعلیٰ، اور کے پی میں بھی انہیں حکومت بنانے کا موقع دیا۔
وزیرِ مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور بانی جان بوجھ کر سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیل میں انہیں تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں۔
طلال چوہدری نے زور دیا کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا اے سی اتار دیں یا کھانا باہر سے نہ آئے، ان کا وزیراعلیٰ کے پی نہ گھر کا رہا، نہ گھاٹ کا۔ این ایف سی اجلاس میں وہ پیسے لینے آئے، تاکہ اپنی جیبیں بھر سکیں۔