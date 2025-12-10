PTI Faces Fresh Challenges | Political Turmoil in Pakistan | Imran Khan | 6PM Aaj News Headlines
PTI Faces Fresh Challenges | Political Turmoil in Pakistan | Imran Khan | 6PM Aaj News Headlines
مزید خبریں
Baba Vanga Prediction | 2026 Global Conflict | Climate & AI Risks | World Alert
Thari Mirwah Govt School Closed | Teachers Paid Without Classes | Education Issue - Aaj News
Father Mourns 17-Year-Old Abid After Karachi Water Tanker Accident #shorts
Sukkur Unregistered Rickshaws | Loaders & Motorcycles on Roads | Transport Issue - Aaj Pakistan News
Hafizabad Blood Donation Camp | Thalassemia Children Support | Lawyers Help - Aaj Pakistan News
Qambar Shahdadkot Kids Illness Outbreak | Throat Infection Spread | Health Alert - Aaj Pakistan News
مقبول ترین