حملے اور چوریاں: امریکا نے سخت امیگریشن قوانین نافذ کردیے
امریکا میں امیگریشن کے سخت ترین قوانین کا نفاذ کردیا گیا ہے۔ جنوری سے اب تک 85 ہزار ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ بھارتیوں کی اپائنٹمنٹ تاریخ تک ملتوی کردی گئی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے منگل 9 دسمبر 2025 کو اعلان کیا کہ امیگریشن کے سخت قوانین کے نفاذ کے بعد جنوری سے اب تک 85 ہزار ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس کی بنیادی وجہ حملہ اور چوری کے واقعات ہیں جبکہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو امریکی شہریوں کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا گیا۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ پوسٹ میں اس حوالے سے معلومات شیئر کی ہیں۔
پوسٹ میں بتایا گیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو پالیسی کو روکنے والے نہیں ہیں اور یہ پالیسی جاری رہے گی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوسٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں ایک نعرہ بھی درج ہے کہ امریکا کو دوبارہ محفوظ بنائیں۔
اس سے ظاہر ہے کہ یہ کارروائی ٹرمپ انتظامیہ کے سیکیورٹی ایجنڈے کا مرکزی حصہ ہے۔
امریکا نے ایچ ون بی ویزا کے لیے بھارتی درخواست دہندگان کے لیے اپائٹمنٹ کی تاریخیں بھی ملتوی کر دی ہیں۔