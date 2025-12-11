امریکہ نے وینزویلا کے ساحل سے آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کہ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک بڑے تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
امریکی خبر رساں ادارے سی این این کے مطابق امریکی حکام نے الزام عائد کیا کہ وینزویلا کا یہ آئل ٹینکرایرانی خام تیل کی اسمگلنگ میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ امریکہ نے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے تاہم اب اس کو اب تحویل میں لیا گیا ہے۔
دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے جہاز کو تحویل میں لینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، امریکہ نے وینزویلا کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے، وینزویلا سے تعلقات خراب ہونے سے تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔
بعد ازاں امریکی اٹارنی جنرل پم بانڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو جاری کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی اہلکار ہیلی کاپٹر سے رسیوں کے ذریعے ٹینکر پر اترتے ہیں اور بندوقیں تھامے جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہیں۔
ایک سینیئر امریکی فوجی اہلکار نے مطابق اس ٹینکر کو قبضے میں لینے کے مشن میں دو ہیلی کاپٹر، کوسٹ گارڈ کے 10 ارکان اور 10 میرینز کے علاوہ خصوصی دستوں نے بھی حصہ لیا تھا۔
بانڈی کا کہنا تھا کہ ایف بی آئی، ہوم لینڈ سیکیورٹی اور کوسٹ گارڈ نے وزارتِ جنگ کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے اس ٹینکر کو تحویل میں لیا۔ بانڈی نے کہا کہ کارروائی محفوظ طریقے سے مکمل کی گئی اور تحقیقات جاری ہیں۔
صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ٹینکر پر موجود تیل کا کیا ہوگا، اس بارے میں انہوں نے مختصر جواب دیا کہ ’شاید ہم اسے رکھ لیں۔‘ تاہم تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔
ایک سینئر امریکی اہلکار نے بتایا کہ کارروائی بین الاقوامی پانیوں میں ہوئی۔ جہاز کا نام اسکِپر ہے، جو وینزویلا کا خام تیل لے کر جا رہا تھا۔ اس جہاز کا سابقہ تعلق ایرانی تیل سے بھی رہا تھا، جس کی بنیاد پر امریکی عدالت نے اس کے قبضے کا وارنٹ جاری کیا۔
حکام کے مطابق یہ ٹینکر پہلے کیوبا جا رہا تھا، جہاں سے اس کا تیل ایشیا بھیجا جانا تھا۔ امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ مادورو حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے آئندہ ہفتوں میں مزید ایسی کارروائیاں بھی ممکن ہیں۔
صدر ٹرمپ نے سی این این کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی وینزویلا کے صدر نیکولاس مادورو سے حال میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ٹینکر کا مالک کون ہے۔
دوسری جانب وینزویلا کی حکومت نے امریکی کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ’بین الاقوامی سمندری ڈاکا‘ قرار دیا ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ امریکا کی اصل دلچسپی وینزویلا کے قدرتی وسائل میں ہے، نہ کہ انسانی حقوق، جمہوریت یا منشیات کے خاتمے میں۔