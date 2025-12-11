’وہ سمجھتا ہے جو کہہ دیا درست ہے‘، آفریدی نے گمبھیر کی بُری عادت بتا دی
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ گوتم گمبھیر سمجھتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہی درست ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق شاہد آفریدی نے ایک انٹرویو کے دوران موجودہ بھارتی ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے ساتھ اپنی پرانی چپقلش کو تازہ کیا۔ لیجنڈری آل راؤنڈر نے نہایت معنی خیز انداز میں گوتم گمبھیر پر طنز کیا، جن کے ساتھ ان کی میدان میں کئی بار تلخ جھڑپیں ہو چکی ہیں۔
ٹیلی کام ایشیا اسپورٹ کو دیے گئے انٹرویو میں شاہد آفریدی نے گوتم گمبھیر کی کوچنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح گوتم نے اپنی کوچنگ کا آغاز کیا، انہیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ درست ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت درست نہیں ہو سکتے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 2007 کے ایشیا کپ کے پاک بھارت میچ پر آٹو بایوگرافی میں شاہ آفریدی نے لکھا تھا کہ مجھے 2007 ایشیا کپ میں گمبھیر کے ساتھ جھگڑا یاد ہے، جب انہوں نے رن لیتے ہوئے سیدھا مجھ سے ٹکر ماری تھی اور امپائرز نے معاملہ نمٹا دیا تھا، ورنہ میں خود کر دیتا۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا۔
سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے اپنی کتاب میں مزید واضح کیا تھا کہ گمبھیر کے بارے میں ان کی رائے آج بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ انہوں نے گمبھیر کو غیر مثبت سوچ رکھنے والا قرار دیتے ہوئے ان کے رویے پر تنقید کی تھی۔