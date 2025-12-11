KP Cabinet Meeting | Sohaib Afridi News | Peshawar Govt Update – Aaj Pakistan News

KP Cabinet Meeting | Sohaib Afridi News | Peshawar Govt Update – Aaj Pakistan News
Published 11 Dec, 2025 09:30pm
ویڈیوز
KP Cabinet Meeting | Sohaib Afridi News | Peshawar Govt Update – Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین