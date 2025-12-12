Pakistan Inflation Crisis | Citizens Struggle | Govt Fails to Provide Relief

Pakistan Inflation Crisis | Citizens Struggle | Govt Fails to Provide Relief
Published 12 Dec, 2025 10:00pm
ویڈیوز
Pakistan Inflation Crisis | Citizens Struggle | Govt Fails to Provide Relief
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین