اسلام آباد: امریکی سفارت خانے کا اہلکار ظاہر کرنے والا افغان شہری گرفتار
اسلام آباد میں پولیس نے کارروائی کے دوران خود کو امریکن سفارت خانے کا اہلکار ظاہر کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا جب کہ سفارت خانے کا جعلی کارڈ رکھنے والا افغان شہری نکلا۔
امریکی سفارت خانے کا جعلی کارڈ استعمال کرنے والا افغان شہری بے نقاب ہو گیا، پولیس نے انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مدد سے افغان شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افغان شہری کو مزید کارروائی کے لیے تھانہ سیکرٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گرفتار افغان شہری گاڑی نمبر اے اے کے 970 پر دو خواتین کے ساتھ گیٹ ٹو سے ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہوا۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور انٹیلی جنس اہلکاروں نے اس شخص کی نشاندہی کر رکھی تھی اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔
پولیس کے مطابق افغان شہری فراڈ کے کچھ کیسز میں پولیس کو مطلوب تھا۔ امریکی سفارت خانے نے بھی افغان شہری کے بارے میں شکایت کی تھی۔