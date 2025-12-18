سڈنی واقعہ: آسٹریلیا کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اعلان
آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھونی البانیز نے سڈنی کے بونڈی بیچ میں یہودی تقریب پر ہونے والے حملے کے بعد نفرت انگیز تقاریر اور تشدد کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ حملے میں جاں بحق ہونے والی کم عمر بچی متلڈا کی تدفین کے موقع پر ملک بھر میں سوگ کی کیفیت رہی۔
آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز نے کہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر اور تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف قوانین مزید سخت کیے جائیں گے۔ یہ اعلان بونڈائی بیچ میں ہنوکا کی تقریب پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا، جس میں 15 افراد جان سے گئے، جن میں 10 سالہ متلڈا بھی شامل تھی۔
متلڈا کی تدفین کے موقع پر اہلِ علاقہ اور سوگوار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ حکومت کے مطابق نفرت انگیزی کے مقدمات درج کرنا آسان بنایا جائے گا، سزاؤں میں اضافہ کیا جائے گا اور ایسے عناصر کے ویزے منسوخ کرنے کے اختیارات بھی بڑھائے جائیں گے۔
پولیس کے مطابق حملہ مبینہ طور پر باپ بیٹے نے کیا، جن میں سے ایک پولیس کارروائی میں ہلاک جبکہ دوسرے پر دہشت گردی سمیت متعدد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد ملک میں بڑھتی ہوئی یہود مخالف سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔