امریکا نے افغان باشندوں کے لیے تمام امیگریشن چینل بند کردیے
امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے ہیں، جس کا مقصد امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنا بتایا گیا ہے۔
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا صدارتی حکم جاری کرتے ہوئے افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کے لیے دستیاب حفاظتی استثنیٰ ختم کر دیا ہے۔ اس حکم کے تحت امریکی افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغان نژاد افراد اب کسی بھی امریکی تحفظ سے محروم ہو گئے ہیں۔
یہ پابندیاں اس وقت سخت کی گئی ہیں جب گزشتہ ماہ افغان نژاد ایک شخص نے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر فائرنگ کر کے ایک کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔
اس واقعے کے بعد امریکی انتظامیہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن اور تحفظ کے تمام چینلز معطل کر دیے۔
واضح رہے کہ ‘آپریشن الائز ویلکم’ اُن افغان شہریوں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا جنہوں نے افغانستان میں امریکی فوج اور سفارتی مشنز کی مدد کی تھی۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اس پروگرام کو جامع جائزے کے تحت معطل کر دیا گیا ہے۔
ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹی نویم نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ آنے والے تقریباً ایک لاکھ افغان شہریوں کی ممکنہ طور پر مناسب طریقے سے جانچ پڑتال نہیں کی گئی۔
سی آئی اے کے سابق خفیہ آپریشنز افسر مائیک بیکر نے فوکس بزنس کو ایک انٹرویو میں ان خدشات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان باشندوں کے مکمل پس منظر کی جانچ پڑتال کے بغیر انہیں امریکہ لاناسیکیورٹی مفادات کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی دوبارہ آبادکاری کی کوشش سے قبل ویٹنگ سسٹم کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، افغانستان ان بارہ ممالک میں شامل ہے جن پر مکمل سفری پابندیاں عائد ہیں، اور ان پابندیوں کی زد میں مترجمین بھی آتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے افغان طالبان کی پالیسیوں اور شدت پسندی کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات امریکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔