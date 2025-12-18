تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان، کتنی چھٹیاں ہوں گی؟

ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
ویب ڈیسک
شائع 18 دسمبر 2025 05:43pm
پاکستان

وفاقی نظامت تعلیم کے تحت اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کردیا گیا ہے۔

جمعرات کے روز اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کردیا گیا۔ اس حوالے سے فیڈرل  ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ماڈل اسکولز اور کالجز 26 دسمبر سے بند ہوں گے، تعلیمی سرگرمیاں 5 جنوری کو دوبارہ شروع کی جائیں گی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایف ڈی ای کے تحت تمام تعلیمی ادارے 3 جنوری تک بند رہیں گے جب کہ طلبہ کے لیے تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز 5 جنوری بروز پیر سے کیا جائے گا۔

فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق 10 جنوری بروز ہفتہ عملہ کے لیے ورکنگ ڈے ہو گا۔

Winter

اسلام آباد

educational institutions

Schools

holiday

vacations

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین