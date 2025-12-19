اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.7 ریکارڈ

زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 12 کلومیٹر، چترال اور دیر میں بھی محسوس
afzal-javed افضل جاوید
شائع 19 دسمبر 2025 11:16am
پاکستان

اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محکمہ زلزلہ پیما کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اعشاریہ سات ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز کوہ ہندوکش تھا۔

محکمہ زلزلہ پیما کے مطابق آج صبح اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے آئے، جن کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی تقریباً 12 کلومیٹر تھی۔

زلزلے کے جھٹکے نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی بلکہ چترال، دیر اور دیگر شمالی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ خوش قسمتی سے فوری اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان یا بڑے نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔

اسلام آباد

earthquake

pakistan earthquake

