بھارت میں ٹرین حادثہ: 8 ہاتھی ہلاک، ریل پٹڑی سے اتر گئی
بھارت کی ریاست آسام کے ضلع ہوجائی میں افسوسناک ٹرین حادثہ پیش آیا، جہاں ٹرین ہاتھیوں کے ایک جھنڈ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں آٹھ ہاتھی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، تاہم کسی انسانی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ تقریباً رات 2 بج کر 15 منٹ پر پیش آیا۔
ریلوے حکام کے مطابق سائرنگ-نئی دہلی راجدھانی ایکسپریس اس وقت حادثے کا شکار ہوئی جب ہاتھیوں کا ایک جھنڈ اچانک ٹرین کے سامنے آ گیا۔
ریلوے حکام کے بیان کے مطابق پائلٹ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ایمرجنسی بریک لگائی، تاہم ہاتھی ٹرین سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں آٹھ ہاتھی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جبکہ ٹرین کی پانچ بوگیاں بھی پٹڑی سے اتر گئیں۔
حادثے کے بعد سینئر ریلوے افسران موقع پر پہنچ گئے۔ ان کی نگرانی میں متاثرہ بوگیوں کے مسافروں کو دیگر کوچز میں موجود خالی برتھوں پر عارضی طور پر منتقل کیا گیا۔
مختصر وقفے کے بعد ٹرین نے صبح تقریباً 6 بج کر 15 منٹ پر گوہاٹی کے لیے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔
ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین کے گوہاٹی پہنچنے پر مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اضافی کوچز شامل کیے جائیں گے، جس کے بعد ٹرین اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گی۔