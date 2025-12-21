برطانیہ میں بچی کی جان بچانے والے پاکستانی کے لیے انعام کا اعلان

نوجوان کو پہلے بھی کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 21 دسمبر 2025 12:58pm
پاکستان

برطانوی جج نے پاکستانی نوجوان عبداللہ تنولی کی بہادری کو سراہتے ہوئے 11 سالہ بچی کی جان بچانے پر نقد انعام دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ سال اگست میں پیش آیا، جب عبداللہ نے ایک مسلح حملہ آور کے چاقو سے ماں اوربچی کو بچایا تھا۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، جج نے عبداللہ تنولی کو ایک ہزار پاؤنڈ کا انعام دینے کا فیصلہ عوامی فنڈز سے کیا۔ جج نے مزید حکم دیا کہ حملہ آور پون پنٹارو کو ہائی سکیورٹی مینٹل ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ اس وقت لیسٹر اسکوائر میں ایک دکان پر سکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے، جب 11 سالہ بچی کی چینخوں کی آواز سن کر فورا مدد کے لیے پہنچ گئے اور حملہ آور سے بچی کو چھڑا لیا اور پولیس کے آنے تک اسے دیگر گارڈز کے ساتھ قابو کیے رکھا۔

واقعے کے بعد عبداللہ تنولی برطانیہ میں ایک ہیرو بن گئے ہیں۔ انہیں کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے اور اب نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مثال بن چکے ہیں۔

Leicester Square

cash reward

British Judge

saved 11 year old girl

Abdullah Tanoli

