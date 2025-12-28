پاکستان سمیت 21 اسلامی ممالک کا صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعلان
پاکستان سمیت متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ صومالیہ کی خودمختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔
اسلام آباد میں جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی ریاست کے حصوں کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنا علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے عالمی برادری کو اس اقدام کو مسترد کرنا چاہیے۔
پاکستان کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اسرائیل کا اعلان غیر قانونی اور اشتعال انگیز اقدام ہے جو نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان صومالیہ کی خودمختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو ایسی پالیسیوں سے باز رکھے جو خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پاکستان نے صومالیہ میں دیرپا امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کی حمایت دہراتے ہوئے فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت کی بھی توثیق کی۔
ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کے کسی بھی اقدام کو مسترد کرتا ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قائم ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو کی حمایت جاری رکھے گا۔
سعودی عرب نے بھی صومالیہ کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان باہمی تسلیم کے اعلان کو مسترد کر دیا۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے امکان کو فی الحال رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تجویز کی حمایت نہیں کرتے۔
واضح رہے کہ اسرائیل صومالی لینڈ کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے، جس پر کئی ممالک اور تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔