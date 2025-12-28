مہربانو نے اپنی علیحدگی کی تصدیق کردی
پاکستانی اداکارہ مہربانو نے اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے زیر گردش افواہوں پر خاموشی توڑتے ہوئے تصدیق کردی ہے کہ وہ اس وقت شادی شدہ نہیں ہیں۔
بے باک اور جرات مندانہ کرداروں کے لیے مشہوراداکارہ سے انسٹاگرام پر سوال و جواب سیشن کے دوران ایک مداح نے سوال کیا کہ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ مہربانو نے مختصر اور واضح الفاظ میں کہا: ”نہیں“۔
ان کے اس جواب نے کئی ماہ سے جاری قیاس آرائیوں اور افواہوں کا خاتمہ کردیا، جو سوشل میڈیا اور مداحوں میں زیر گردش تھیں۔
یاد رہے کہ مہربانو اور شاہ رخ کاظم علی کی شادی 2022 میں ہوئی تھی۔ ستمبر 2025 میں مہربانو کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ان کے شوہر شاہ رخ کاظم علی کی تصاویر اچانک ہٹ گئی تھیں، حتیٰ کہ شادی کی کوئی تصویر بھی موجود نہ رہی۔
اس اقدام نے ان کی طلاق کی افواہوں کو مزید تقویت دی اور مداحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرلی۔
مگر اس معاملے پر ان کی خاموشی نے طلاق یا علیحدگی کی افواہوں کو بڑھاوا دیا تھا۔ تاہم اب اداکارہ کے صاف اور دو ٹوک جواب نے یہ قیاس آرائیاں ختم کر دی ہیں۔